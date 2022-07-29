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هل يتعرض لاعبو الأهلي للعقوبات بسبب صور الفرح مع عبد الباسط حمودة؟ مصدر يرد

كتب:

على سمير
01:01 م | الجمعة 29 يوليو 2022
الحفل

الحفل

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن حقيقة توقيع عقوبات على ظهور بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال حضورهم حفل زفاف أحد أصدقائهم، وهم يشاركون في الغناء مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الحالية بجانب خسارة لقب كأس مصر قبل أيام قليلة أمام الغريم التقليدي الزمالك.

وظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من لاعبي الأهلي، وعلى رأسهم أيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وحسام حسن، في أحد الأفراح مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

 

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