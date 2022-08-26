محمد الغر: 30 ألف طالب تقدموا للجامعات الخاصة حتى الآن

قال الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إن عدد المتقدمين للجامعات الخاصة وصل إلى 30 ألف طالب، لافتا إلى أن الإقبال يكون بشكل أكبر على الكليات الصحية من الطب وطب الفم والأسنان والصيدلة.

مراجعة برامج الكليات قبل التقدم للتنسيق

وأوضح «الغر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت المذاع على قناة «dmc»، أن الجامعات تطالب الطلاب بمراجعة برامج الكليات قبل التقدم للتنسيق ومعرفة مدى تناسبها مع عقلية الطالب، وموقع الكلية الجغرافي بالنسبة لمكان سكن الطالب وفرص العمل المتاحة لخريجيها، مؤكدا أن الطالب لديه الوقت الكافي لمراجعة مواقع الجامعات والتفكير الجيد قبل كتابة الرغبات وبعد استشارة ولي الأمر.

64 كلية في الجامعات الاهلية

وأشار الدكتور محمد حلمي الغر إلى أن عدد الجامعات الأهلية في مصر يصل إلى 20 جامعة بعد افتتاح 12 كلية بإجمالي 64 كلية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك بعد التخصصات الموجودة في الكليات تم تطويرها وتحويلها لبرامج قائمة بذاتها، منها برامج الهندسة المشتركة بين مختلف قطاعاتها، لافتا إلى أن كليات العلوم الصحية تقدم البرامج الطبية بمختلف أنواعها لتلبية الاحتياج الشديد للأطباء في مختلف القطاعات الصحية بالمستشفيات والجامعات.

وأكد الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن الجامعات تستقبل الطلاب المتقدمين للتنسيق وتقدم لهم خدمات التعريف بالبرامج والأقسام والتخصصات المتاحة ونظم الدراسة وفرص العمل المتاحة وذلك من خلال مواقعها الرسمية أو مقراتها.