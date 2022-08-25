بعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية.. تعرف على مصروفات الجامعات الأهلية

بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للقبول بالجامعات، أصبحت مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة الـ12 تشغل بال أولياء الأمور والطلاب، خاصة أن هذه الجامعات تقدم خدمات تعليمية متميزة ولا تهدف للربح وتدعمها الدولة كما أن مصروفاتها تضخ في تحسين جودة العملية التعليمية، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها.

مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة

أكدت وزارة التعليم العالي، أن مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة تعلن عنها كل جامعة وفق البرامج المتاحة بها، موضحة أنها منبثقة من الجامعات الحكومية وبرامجها بينية تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي لأنها نابعة من دراسة واقعية لهذه الاحتياجات.

تقدم «الوطن»، في السطور التالية، مصروفات الجامعات الأهلية بحسب ما أعلنت عنه كل جامعة في بيان لها والتي جاءت كالتالي:

مصروفات جامعة حلوان الأهلية

- برنامج هندسة الأنظمة الذكية: 48000 ألف جنيه.

- برنامج العمارة والتصميم البيئي: 48000 ألف جنيه.

- برنامج التصميم الداخلي البيئي: 35000 ألف جنيه.

- برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية: 35000 ألف جنيه.

- برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي: 35000 ألف جنيه.

مصروفات جامعة بني سويف الأهلية

- كلية الطب البشري 85 ألف جنيه.

- كلية طب الفم والأسنان 70 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي 60 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 55 ألف جنيه.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 35 ألف جنيه.

- كلية العلوم 30 ألف جنيه.

- كلية الآداب 30 ألف جنيه.

- كلية التمريض 25 ألف جنيه.

- كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 40 ألف جنيه.

- كلية الإعلام 30 ألف جنيه.

- كلية التجارة 30 ألف جنيه.

مصروفات جامعة المنصورة الأهلية

- كلية الطب البشري: 110 آلاف جنيه .

- كلية طب الأسنان: 90 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة 75 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 50 ألف جنيه.

مصروفات جامعة الإسكندرية الأهلية

- كلية الطب 95 ألف جنيه.

ـ كلية طب الأسنان 85 ألف جنيه .

ـ كلية الصيدلة 70 ألف جنيه.

ـ كلية الهندسة 60 ألف جنيه، وذلك لكل برنامج.

ـ كلية علوم الحاسب والبيانات 45 ألف جنيه «لكل برنامج».

ـ كلية العلوم 45 ألف جنيه.

مصروفات جامعة المنوفية الأهلية

- برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية: 50 ألف جنيه.

- برنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة: 40 ألف جنيه في العام الدراسى الواحد.

مصروفات جامعة بنها الأهلية

- كلية الطب البشري 90 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 60 ألف جنيه.

- كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي 45 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 45 ألف جنيه.

- كلية الفنون البصرية والتصميم 45 ألف جنيه.

مصروفات جامعة أسيوط الأهلية

- كلية الهندسة: 45 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة والبحوث الدوائية: 55 ألف جنيه.

- كلية الطب البشري: 90 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 75 ألف جنيه.

- كلية الألسن واللغات التطبيقية: 30 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإدارية والمالية: 35 ألف جنيه.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 40 ألف جنيه.

مصروفات جامعة المنيا الأهلية

- مصاريف جامعة المنيا الأهلية تبلغ 59 ألف جنيه.

مصروفات جامعة الزقازيق الأهلية

- كلية الطب والجراحة: 85 ألف جنيه.

- كلية طب وجراحة الفم والأسنان: 80 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 45 ألف جنيه.

- كلية الحاسبات والمعلومات: 40 ألف جنيه.

مصروفات جامعة الإسماعيلية الأهلية

- كلية طب بشري: 90 ألف جنيه.

- كلية طب أسنان: 85 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة: 65 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 25 ألف جنيه.

مصروفات جامعة شرق بورسعيد الأهلية

- كلية الطب البشري: 85 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 50 ألف جنيه.

وفي سياق متصل، كثفت الجامعات من استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وقال الدكتور هابي حسن، المستشار الهندسي لجامعة حلوان الأهلية، إن الجامعات تبدأ الدراسة بـ5 برامج مميزة تواكب احتياجات سوق العمل، موضحاً أن الجامعات الأهلية تسهم في توطين التعليم والبحث العلمي ومن ثم تعمل على إنشاء قاعدة تعليمية متميزة يرغبها الكثير من الطلاب.

وأضاف «هابي»، لـ«الوطن»، أن الجامعات الأهلية الجديدة موزعة في عدد كبير من المحافظات بما يخدم كل محافظة، مؤكداً أنها تهتم بتأهيل طلابها لسوق العمل المحلي والدولي والإقليمي من خلال التدريب المستمر والدراسة على يد نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس خاصة وأن بعضهم سافر للخارج ويدرك جيداً أحدث الأساليب التعليمية.