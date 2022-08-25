تنسيق الجامعات الأهلية بأسيوط.. تعرف على قيمة المصروفات في 7 كليات

يسعى العديد من طلاب الثانوية العامة لمعرفة تنسيق الجامعات الأهلية بأسيوط، التي تعد ضمن قائمة 12 جامعة أهلية جديدة تدخل منظومة التعليم الدراسي الجديد، في العام 2022/2023؛ إذ تضم 7 كليات لطلاب الشعبة العلمية «علوم ورياضة»، والأخرى «الأدبية».

تنسيق جامعات أسيوط الأهلية

لم يختلف تنسيق الجامعات الأهلية بأسيوط عن الأخرى، وتصم الجامعة عددا من الكليات هي «الطب البشري، الصيدلة، طب الأسنان، والهندسة والعلوم التطبيقية، البحوث الدوائية، الألسن، العلوم الإدارية والمالية، كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، واللغات التطبيقية».

مصروفات الكليات

وبعد إعلان تنسيق الجامعات الأهلية بأسيوط، جرى تحديد مصروف الكليات بها، كالتالي:

1_ كلية الطب البشري: 90 ألف جنيه.

2 _ كلية الهندسة والعلوم التطبيقية: 45 ألف جنيه.

3_ كلية طب الأسنان: 75 ألف جنيه.

4_ كلية الصيدلة والبحوث الدوائية: 55 ألف جنيه.

5_ كلية الألسن واللغات التطبيقية: 30 ألف جنيه.

6- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 40 ألف جنيه.

7- كلية العلوم الإدارية والمالية: 35 ألف جنيه.

مقترح لتحديد البرامج الدراسية

من جانبه، أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط الأهلية، أنه جرى الانتهاء من وضع مقترح لتحديد البرامج الدراسية، وطرحه مبدئياً لقبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة أسيوط الأهلية، بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وأشار «المنشاوي» إلى أن المقترح ضم 12 برنامجا دراسيا، لـ7 كليات متاحة في جامعة أسيوط الأهلية، وهي «الطب البشري، الهندسة والعلوم التطبيقية، البحوث الدوائية، والصيدلة، وطب الأسنان، واللغات التطبيقية، الألسن، وكلية العلوم الإدارية والمالية، والذكاء الاصطناعي، وكلية الحاسبات والمعلومات».