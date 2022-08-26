الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة غدا وتحذر من التعرض لأشعة الشمس

أصدر خبراء هيئة الأرصاد الجوية بيانات تفصيليا بشأن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت الموافق 27 أغسطس الجاري، مشيرين إلى استمرار نسبة الرطوبة، ما يؤدي إلى تكون بعض السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويحد من تأثير أشعة الشمس أحيانًا.

طقس حار رطب غدا

وقال خبراء الأرصاد، إن طقس الغد سيكون حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حارًا رطبًا على باقي الأنحاء.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وحذرت من التعرض لأشعة الشمس لأن ذلك يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدًا

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 32 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 23

السلوم 30 23

سيوة 37 22

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 25

السويس 35 25

العريش 32 24

رفح 31 24

رأس سدر 38 26

نخل 37 18

نويبع 38 27

طابا 38 26

كاترين 33 19

الطور 39 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 26

بني سويف 36 26

المنيا 36 25

أسيوط 37 26

سوهاج 40 26

قنا 40 26

الأقصر 42 28

أسوان 42 28

إدفو 41 28

أبو سمبل 41 27

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 40 28

أبو رماد 39 28

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 27