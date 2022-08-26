حالة الطقس غدا السبت 27-8-2022 على مصر.. ارتفاع نسبة الرطوبة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، عن توقعات حالة الطقس غدًا السبت الموافق 27 أغسطس الجاري، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن ترتفع نسبة الرطوبة، ما يؤدي إلى تكوُّن بعض السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويحد من تأثير أشعة الشمس أحيانًا، ليكون الطقس حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلاً للحرارة رطبًا ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حارًا رطبًا على باقي الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وحذرت من التعرض لأشعة الشمس لأن ذلك يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة للبحر المتوسط، تكون حالة الطقس به خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و 1.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة للبحر الأحمر يكون معتدلًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كما يلي:

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 32 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 23

السلوم 30 23

سيوة 37 22

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 25

السويس 35 25

العريش 32 24

رفح 31 24

رأس سدر 38 26

نخل 37 18

نويبع 38 27

طابا 38 26

كاترين 33 19

الطور 39 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 26

بني سويف 36 26

المنيا 36 25

أسيوط 37 26

سوهاج 40 26

قنا 40 26

الأقصر 42 28

أسوان 42 28

إدفو 41 28

أبو سمبل 41 27

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 40 28

أبورماد 39 28

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 27