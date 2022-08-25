موعد بداية فصل الخريف.. متى يتحسن الطقس وتنخفض درجات الحرارة؟

ارتفاع كبير في نسب الرطوبة ودرجات الحرارة شهدته كل الأنحاء خلال الأيام القليلة الماضية، جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن موعد بداية فصل الخريف، الذي تتميز أجواؤه بالاعتدال، وبدء الشعور بانخفاض درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر وما يهتمون به على مدار 24 ساعة، نوضح من خلال هذا التقرير موعد بداية فصل الخريف والشعور بالأجواء الخريفية، وفق حديث الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي:

موعد بداية فصل الخريف

أوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد أنَّ أمس الأربعاء تم تسجيل أعلى درجة حرارة في فصل الصيف من هذا العام، إذ وصلت درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 40 درجة مئوية، ولكن من المتوقع أنَّ تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض ويتحسن الطقس بدءا من بعد ظهيرة اليوم الخميس، ويرجع ذلك إلى بدء نشاط الرياح نسبيًا، الأمر الذي يقلل من الإحساس بارتفاع الحرارة، وبالرغم من ذلك فإن ارتفاع نسب الرطوبة يستمر خلال الأيام المقبلة.

وعن موعد بداية فصل الخريف قالت «منار غانم» خلال حديثها لـ«الوطن» إنَّ فصل الصيف ينتهي يوم 21 سبتمبر المقبل، ليبدأ فصل الخريف فلكيًا، ولكن يتسم النصف الأول من فصل الخريف بسمات الصيف من ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، لتبدأ أجواء فصل الخريف فعليًا مع بداية النصف الثاني منه.

وتوقعت سقوط أمطار بدءا من اليوم على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، إذ تستمر على مدار الأيام المقبلة، ولكنها تكون خفيفة غير مؤثرة على النشاط اليومي.