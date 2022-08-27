بعد أغنية «عصبي».. تفاصيل التعاون الجديد بين فارس ومحمد قماح

يستعد الفنان محمد قماح لطرح أغنية جديدة مع الفنان فارس، خلال الفترة المقبلة بعد نجاحهما في أغنيتهما الأخيرة «عصبي».

قماح: أغنية فارس الجديدة «هيت»

قال «قماح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أتعاون مع الفنان فارس في أكثر من عمل فني خلال الفترة المقبلة، فبعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية عصبي مؤخرا، هناك أغنية ستكون مفاجأة هيت جديد ستقدم فارس بشكل جديد ومغاير تماما عن كل ما قدمه من قبل».

وأشار «قماح» إلى أن الأغنية الجديدة ستكون من نوعية الأغنيات السريعة التي تتماشى مع أجواء الصيف على عكس أغنية «عصبي» التي كانت هادئة».

فارس: أغنية «عصبي» أعادتني للساحة الفنية بعد غياب

وتحدث الفنان فارس، عن تفاصيل أغنيته الجديدة «عصبي»، التي عاد بها بعد غياب طويل للساحة الفنية.

وقال فارس في مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة «CBC»، أول أمس الأربعاء، أن الأغنية جديدة ضمن ألبوم جرى التحضير له وسيطرحه قريبًا.

وأضاف أن كلمات الأغنية تحمل رسالة خاصة لكل الأحبة، بضرورة تجاوز المواقف الصعبة، وأن يتحمل كل طرف الطرف الآخر، مثلما تقول كلمات الأغنية.

كلمات أغنية فارس الجديدة «عصبي»

وتقول كلمات الأغنية: «عصبي متزعلنيش ببقى ليه كده متعرفنيش بس وأنا جنبك متخافيش أنا مأذتكيش ده كلام بيجيب كلام بنعاند ليه بقى ويحصل خصام وبعد ده كله بنرجع أوام».