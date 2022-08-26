رابط تقليل الاغتراب 2022 وأبرز شروطه.. اعرف موعد غلق باب التنسيق

تتيح وزارة التعليم العالي فتح باب تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر للطلبة في حدود النسبة المقررة 10%، حيث يبدأ غدا السبت ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» رابط تقليل الاغتراب الذي تتيحه بوابة الحكومة المصرية.

رابط تقليل الاغتراب

ويمكن الدخول على رابط تقليل الاغتراب من هنا.

شروط تقليل الاغتراب

وفيما يلي أبرز الشروط الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات لتحويل الاغتراب، وفقا لما ذكره المجلس الأعلى للجامعات في بيان له:

- التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها أبرزها اجتياز اختبار القدرات.

ضوابط تقليل الاغتراب

-لا توجد تحويلات ورقية.

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في الشهادة الثانوية.

من تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة يمكنه التحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه.

عند التحويل تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة، ويكون التقديم للتحويل وتقليل الاغتراب لمرة واحدة، وفقَا لقواعد التوزيع الجغرافي.

يذكر أن وزارة التعليم العالي، أعلنت أنّ عدد الطلاب المُرشحين للمرحلة الثانية، بلغ في الشعبة العلمية نحو 183 ألفًا و983 طالبًا وطالبة، ووصل عدد الطلاب في الشعبة الأدبية 353 ألفًا و39، بإجمالي عدد الطلاب 216 ألفًا و 485.