رابط موقع تقليل الاغتراب للكليات 2022.. اعرف الضوابط وطرق التقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط موقع تقليل الاغتراب للكليات 2022، للطلاب المُرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لتنسيق القبول بالجامعات؛ لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة 10%.

رابط موقع تقليل الاغتراب للكليات 2022

وقالت وزارة التعليم العالي، في بيان رسمي، بدء تقليل الاغتراب للكليات 2022 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بداية من اليوم السبت 27 أغسطس وحتى يوم الأربعاء 31 أغسطس، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على هذا الرابط، مؤكدة أنه لا توجد تحويلات ورقية.

ضوابط تقليل الاغتراب للكليات 2022

ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، يكون التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة، ويكون التقديم للتحويل وتقليل الاغتراب لمرة واحدة، وفقَا لقواعد التوزيع الجغرافي.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنّ عدد الطلاب المُرشحين للمرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات، الشعبة العلمية 183 ألفًا و983 طالبًا وطالبة والشعبة الأدبية 353 ألفًا و39 طالبًا وطالبة، بإجمالي عدد الطلاب 216 ألفًا 485 طالبًا وطالبة.