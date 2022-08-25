رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 وموعد الإعلان عن تقليل الاغتراب

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد قليل، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، لخريجي الثانوية العامة، إذ بلغ عدد الطلاب المسجلين حوالي 269 ألف طالب وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية.

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف على قطاع التنسيق، أن اليوم سيشهد، أيضا، إعلان موعد فتح الباب لمرحلة تقليل الاغتراب.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

أكد المشرف علي قطاع التنسيق في تصريح لـ«الوطن»، أن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، ستكون متاحة على الإنترنت عبر رابط موقع التنسيق، فور إعلان وزير التعليم العالي لتفاصيل المرحلة، إذ يمكن للطالب الدخول برقم الجلوس والرقم السري للاطلاع عن النتيجة والكشف عنها، لافتا إلى أن تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب، سيبدأ خلال الـ48 ساعة المقبلة للمرحلتين الأولى والثانية.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

وتواصل الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات، استقبال خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بمختلف الكليات، وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس، أن عدد الطلاب الذين تقدموا خلال تنسيق المرحلة الثانية 2022، ومنذ فتح باب التقديم، وسددوا مصروفات الالتحاق لمختلف الكليات تخطى 8 آلاف طالب وطالبة حتى الآن، مؤكدا أن هناك متابعة للجامعات بشأن تطبيق الضوابط والقرارات الصادرة من الأعلى للجامعات في هذا الشأن.