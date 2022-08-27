عقوبة مخالفة المحلات قرار ترشيد استهلاك الكهرباء.. غرامة 4000 جنيه

تستكمل الدولة خطتها في ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال القيام بحملات توعوية كبرى، نجحت في وجود استجابة جيدة من قبل المحلات التجارية بما أدى إلى خفض 11% كمتوسط عام على مستوى المحافظات المصرية، وبخلاف ذلك تم تحرير 26610 مخالفات منذ 11 أغسطس الجاري من جميع المحافظات خاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات بحسب بيان سابق لوزارة الداخلية.

وفي سياق ذلك تواصلت «الوطن» مع أحد خبراء القانون للتعرف على العقاب القانوني لمخالفة المحلات التجارية قرار تخفيض استهلاك الكهرباء.

غرامة 4000 جنيه في حالة عدم الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء

قال خبير القانون أشرف ناجي، المحامي بالنقض، إن القانون يعطي صلاحية لرئيس الوزارء والوزراء والمحافظين إصدار قرارات تنظيمية تقوم مقام القوانين في حالة عدم وجود نص قانوني حول أحد القضايا التي تستوجب عقابا قانونيا، وهذا ما حدث في حالة مخالفة المحلات لقرار الدولة بترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض إنارة اللافتات الإعلانية، مضيفًا أن العقاب القانوني تحدد بفرض غرامة 4000 جنيه على المخالفين لقرارات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمحلات العامة، وإذا تم الكشف عن محلات غير مرخصة يتم غلق المحل في الحال حتى الحصول على ترخيص.

متابعة وزارة التنمية لإجراءات ترشيد الاستهلاك

وتابع «ناجي» أن وزارة التنمية المحلية تتابع مع أجهزة الإدارت المحلية إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بدور العبادة والمؤسسات الرياضية، ويوجد قرار من وزير التنمية المحلية يحدد مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات في الصيف الساعة 11 مساءً لترشيد استهلاك الكهرباء، ويتم مد ساعة الإغلاق إلى 12 ليلًا يومي الخميس والجمعة، موضحًا أنه يتم استثناء السوبر ماركت والصيدليات من هذا القرار لحاجة المواطنين إلى فتحها طوال اليوم، مع التأكد من التزامها بترشيد الكهرباء.

يذكر أن الدولة حددت عدة جهات يمكن من خلالهم الإبلاغ عن مخالفات ترشيد استهلاك الكهرباء؛ حيث يستطيع المواطن فور رصد مخالفة ترشيد كهرباء إرسال البلاغ على رقم الواتس آب الذي خصصته وزارة الكهرباء لتلقي البلاغات: 01097217682، أو يمكن الاتصال برقم استقبال الشكاوى عبر الخط الساخن: 121، وعقب التأكد من الشكوى تتحرك حملات الضبطية القضائية، بالتعاون مع مباحث شرطة الكهرباء الموجودة في شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، كما يمكن المواطن كذلك إرسال شكواه الى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على الإيميل التالي complaints@egyptera.org.