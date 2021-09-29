فصل الكهرباء عن 3 مخالفات بناء لم تقنن أوضاعها بالدقهلية

فصلت رئاسة مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، التيار الكهربائي عن 3 حالات لم تقنن أوضاعها في ملف أملاك الدولة، اليوم، تابعة للوحدة المحلية بديمشلت، ضمن جهود الدولة لاسترجاع أملاك الدولة عبر تقنين الأوضاع.

فصل التيار الكهربائي لثلاث حالات لم تقنن أوضاعها

وخرجت الحملة بقيادة عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس ظهر اليوم الأربعاء للإشراف على تنفيذ فصل التيار الكهربائي لثلاث حالات لم تنته من إجراءات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بديمشلت التابعة لمركز دكرنس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وذلك بحضور الدسوقي الشربيني، رئيس الوحدة المحلية بديمشلت وسيد أبو حلاوة سكرتير الوحدة ومسئولي الكهرباء بالتعاون مع نقطة شرطة ديمشلت.

«سعد»: الدولة ماضية في إزالة التعديات على أملاكها

وقال عاطف سعد، في بيان صحفي، إن الدولة لن تتهاون في أي تعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأرض الزراعية وأن الأجهزة كافة تتصدى بكل حسم لمخالفات البناء وعدم تقنين الأوضاع حرصا على موارد الدولة .

وأضاف أن تلك الإجراءات تأتي في إطار المتابعة الميدانية لمنع التعديات وإزالة كافة المخالفات خاصة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والانتهاء من تقنين الأوضاع، وفي إطار توجيهات المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة دكرنس.

ومن جهة أخرى، تم تنفيذ قراري إزالة لبناء على أرض زراعية بقريتي «ديمشلت، ونجير» التابعتين لمركز دكرنس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وشملت أعمال الإزالة بناء بالبلوك الأبيض على أرض زراعية بمساحة 420 مترا مربعا، وحالة تعدٍ بإقامة «هنجر» بأعمدة حديدية وصاج على مساحة 850 مترا وإزالة الأعمدة الحديدية.