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تحرير 805 مخالفات للمحلات غير الملتزمة بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء

كتب:

محمد بركات
12:41 م | الثلاثاء 23 أغسطس 2022
وزارة الداخلية - تعبيرية

وزارة الداخلية - تعبيرية

أعلنت وزارة الداخلية تحرير 805 مخالفات خلال 24 ساعة، للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء، باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

جهود ترشيد استهلاك الكهرباء خلال 24 ساعة

وحسب بيان الوزارة، أنّه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفات التي ارتكبتها المحلات.

وأمس، أعلنت وزارة الداخلية تحرير 1544 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 48 ساعة والخاص بترشيد استهلاك الكهرباء.

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