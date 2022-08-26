«مانشيت» يستعرض أبرز الموضوعات في جريدة الوطن

استعرض الكاتب الصحفي إمام أحمد، رئيس القسم السياسي بجريدة الوطن، أهم تغطيات وملفات جريدة «الوطن» في عدد اليوم الجمعة، قائلاً إنه على رأس هذه الموضوعات في الصفحة الأولى اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول توت جلواك، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، على رأس وفد وزاري جنوب سوداني.

وقال رئيس القسم السياسي بـ«الوطن»، إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء حرص الدولة المصرية على دعم استراتيجية تنموية متكاملة في جنوب السودان، ونقل التجربة المصرية إلى الدولة الشقيقة، مشيرًا إلى أن مصر تسعى جاهدة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في كافة بلدان المنطقة، انطلاقاً من دورها الريادي عربياً وإفريقياً.

إطلاق حزمة اجتماعية جديدة

وأضاف «إمام»، خلال لقاء ببرنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة «CBC»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن الموضوع الثاني المهم الذي اختارته الجريدة مانشيتًا في عددها الصادر اليوم الجمعة، هو متابعة وتحليل ورصد أبرز ما جاء في مؤتمر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة أمس، والذي كان محل اهتمام المواطنين خلال الساعات الماضية، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية بداية سبتمبر المقبل، لافتًا أن جريدة الوطن حرصت على إبراز عدد من الأرقام المهمة التي أعلنها رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن الجريدة رصدت في العدد ما يقدمه التحالف الوطني للعمل الأهلي في مصر، ورصدت على الأرض مجموعة من الأنشطة المختلفة التي يقدمها التحالف من مساعدات مالية وسلعية تقدم للأهالي، ومساعدات خدمية في شكل قوافل طبية وبناء وحدات صحية وفصول جديدة.

شراكة غير مسبوقة بين الحكومة والمجتمع المدني

وأوضح أن العنوان العريض اليوم هو الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، خاصة مع إعلان الرئيس السيسي بأن 2022 هو عام للمجتمع المدني، لافتًا أن مصر تشهد شراكة غير مسبوقة بين الحكومة والمجتمع المدني، مشيدًا في الوقت نفسه بمبادرة حياة كريمة التي تلعب دورًا مهمًا على الأرض بجانب التحالف الوطني للعمل الأهلي، ويسير جنبًا إلى جنب مع الدور الحكومي الرسمي.

قمة المناخ في شرم الشيخ

ولفت أنه من الأخبار المهمة خبر متعلق باستعدادات قمة المناخ COP27 وتستضيفها شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وهناك حالة نشاط في الوزارات ومباحثات مع الدول المشاركة في القمة، ومن بينها ما صرحت به وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بأن شرم الشيخ ستتحول لمدينة خضراء قبل المؤتمر.