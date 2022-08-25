اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحكومة تطلق حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية أول سبتمبر

تقرأ غدا، في عدد جريدة «الوطن»، الصادر الجمعة 26 أغسطس، عدد من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، حيث تقرأ في الصفحة الأولى:

- مصر تدعم استراتيجية تنموية متكاملة لجنوب السودان.

- السيسي: حريصون على تطوير التعاون الثنائي مع جنوب السودان وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

- الحكومة: إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية أول سبتمبر.

- التنسيق: بدء المرحلة الثالثة فور الانتهاء من تقليل الاغتراب.

وتقرأ في الصفحة الثالثة:

- «معيط» لممثل «الأمم المتحدة»: ملتزمون بتحسين معيشة المواطنين.

- «أهلاً مدارس»: تخفيضات تصل لـ30%.

- «عبد الغفار»: 55% انخفاضًا في إصابات «كورونا» و37% في الوفيات.

- «حرس الحدود»: تضييق الخناق على مروجي المخدرات ومهربي الأسلحة.

وتقرأ في الصفحة الأخيرة:

- كرنفال لأبطال الرياضيين من ذوي الهمم.

- «صعيدي واسكندراني وفلاحي» أول فريق دمج يتألق على المسرح.

- أقدم صانع جريد في قنا: منتجاتي عليها الطلب

- «صفوة الحفاظ» رتلوا القرآن كاملاً غيبًا في يوم.