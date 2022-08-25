اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحكومة تطلق حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية أول سبتمبر
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الوطن
08:00 م | الخميس 25 أغسطس 2022
عدد جريدة الوطن
تقرأ غدا، في عدد جريدة «الوطن»، الصادر الجمعة 26 أغسطس، عدد من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، حيث تقرأ في الصفحة الأولى:
- مصر تدعم استراتيجية تنموية متكاملة لجنوب السودان.
- السيسي: حريصون على تطوير التعاون الثنائي مع جنوب السودان وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.
- الحكومة: إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية أول سبتمبر.
- التنسيق: بدء المرحلة الثالثة فور الانتهاء من تقليل الاغتراب.
وتقرأ في الصفحة الثالثة:
- «معيط» لممثل «الأمم المتحدة»: ملتزمون بتحسين معيشة المواطنين.
- «أهلاً مدارس»: تخفيضات تصل لـ30%.
- «عبد الغفار»: 55% انخفاضًا في إصابات «كورونا» و37% في الوفيات.
- «حرس الحدود»: تضييق الخناق على مروجي المخدرات ومهربي الأسلحة.
وتقرأ في الصفحة الأخيرة:
- كرنفال لأبطال الرياضيين من ذوي الهمم.
- «صعيدي واسكندراني وفلاحي» أول فريق دمج يتألق على المسرح.
- أقدم صانع جريد في قنا: منتجاتي عليها الطلب
- «صفوة الحفاظ» رتلوا القرآن كاملاً غيبًا في يوم.