مايا مرسي: تولي المرأة المصرية حقائب وزارية تأكيد على جدارتها وكفاءتها

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالتهنئة للوزراء الذين تضمنهم التشكيل الوزاري الجديد، الذي جرى إعلانه صباح اليوم.

مايا مرسي لوزيرتي الهجرة والثقافة: مرحلة مهمة من عمر الوطن

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي، بتهنئة خاصة إلى كل من السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصرين بالخارج الجديدة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الجديدة، اللتين جرى تعيينهما ضمن التشكيل الوزاري الجديد، معربة عن بالغ أمنياتها لهما بالتوفيق والنجاح في مهام عملهما في هذه المرحلة المهمة من عمر الوطن.

وهنأت «مرسي» الوزيرات المستمرات في مواقعهن، لتجديد الثقة بهن، والاستمرار في أداء مهام عملهن ضمن التشكيل الوزاري الجديد.

مايا مرسي: تولي المرأة حقائب وزارية دليل على جدارتها

وأعربت رئيس المجلس القومي للمرأة، عن خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية، على الثقة التي توليها للمرأة المصرية، وتوليها العديد من الحقائب الوزارية تأكيدًا على جدارتها وكفاءتها في أداء مهام عملها في كل المجالات.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، الشكر للوزيرات اللاتي أنهين عملهن بعد أداء مشرف ومتميز في الحقائب الوزارية التي تولينها في خدمة الوطن.