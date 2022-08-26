نسبة إنجاز إنشاء حي «جاردن سيتي» في العاصمة الإدارية الجديدة تصل لـ40%

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن الحي السكني R5 بالعاصمة الإدارية الجديدة يتخذ الطابع المعماري الخاص بمنطقة جاردن سيتي، وهو طابع فرنسي قديم ومميز، وذلك على مساحة 885 فدانا.

حي R5 يشبه جاردن سيتي

وأضاف «عصام»، خلال لقاء ببرنامج «تعمير»، المذاع على شاشة «ON»، أنه كان هناك إصرار على وجود محاكاة لنفس نموذج الطابع المعماري الخاص بجاردن سيتي داخل العاصمة الإدارية الجديدة، كما أن الميادين والمحال الموجودة شبيهة بمنطقة جاردن سيتي.

ولفت إلى أنه جرى الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالكامل، وهي تمثل المرحلة الأولى، ويجري حاليا العمل على أعمال التشطيب الداخلية والخارجية للعمارات، وأعمال المرافق وهي المرحلة الثانية، والتي بلغت نسبتها 40%، وسيتم التعاقد مع شركات إدارة المجتمعات العمرانية لمتابعة أعمال الصيانة.

وأشار إلى أن الحي السكني R5 يتكون من 385 عمارة بإجمالي 22 ألف وحدة سكنية، وتتراوح مساحة الوحدة من 80 مترا «غرفة وصالة وحمام وأمريكان كيتشن، وتلاءم أسرة أو فردا واحدا»، وتتدرج المساحات، إلى 300 متر.

الوحدات تلبي احتياجات كل الشرائح

وأوضح أن الحي يوجد به فيلات بأنماط مختلفة ما بين منفصلة ومزدوجة و4 فيلات في مبنى واحد، بإجمالي 460 فيلا، مؤكدا أن نمط التشطيب في الحي يختلف عن حي R3 حيث إنه أعلى في المستوى، «مستوى الإسكان في R5 أعلى من المستوى الإسكاني في R3، إحنا بنحاول نلبي احتياجات كل الشرائح».

ولفت إلى أن ارتفاعات الأسقف في العمارات الخاصة بحي جاردن سيتي مرتفعة مثل العمارات القديمة والتي تصل لـ3 و4 أمتار، ما تعطي إحساسا جيدا ومختلفا.

وأفاد بأنه سيجري تخصيص أراضي وقطع خدمية لتلبية الاحتياجات الأساسية داخل الحي مثل الأسواق التجارية والحضانات والمراكز الطبية والصحية ونقطة شرطة ودور العبادة، «المواطن الساكن مش هيضطر يطلع برة الحي يشتري أغراضه أو يلبي احتياجاته».