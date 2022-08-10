«مطوري القاهرة الجديدة»: العاصمة الإدارية من أكبر مدن العالم جذبًا للاستثمار

أعلنت جمعية مطوري القاهرة الجديدة، عن تنظيم مؤتمرها الثاني، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري والمطورين داخل العاصمة الإدارية، بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية برئاسة اللواء أحمد زكي عابدين، خلال شهر أغسطس الجاري.

وقال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة إنّ المؤتمر الموسع سيجمع شركات التطوير العقاري والمسوقين، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع خلال الفترة الراهنة والآليات المطلوبة لتحسين المبيعات في الشركات، ومناقشة زيادة أوجه التنسيق بين أعضاء الجمعية والجهات الحكومية على رأسها وزارة الإسكان، لإزالة العقبات التي تواجه المطورين.

مناقشة مشاكل القطاع العقاري

وأضاف رئيس الجمعية، أنّ هناك عددًا من الموضوعات التي تتعلق بالمستثمرين ومطوري العاصمة الإدارية، سيتم طرحها في المؤتمر، أبرزها مناقشة موضوع التراخيص الخاصة بالشركات العقارية والمُهل الزمنية للمشروعات.

البستاني: الحكومة تمثل سندًا وعونًا للقطاع العقاري

وأكد المهندس محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، خلال تصريحات صحفية، اليوم، أن اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة يبدي دائما تعاونًا كبيرا مع مطالب الشركات العقارية والمطورين وأن وزارة الإسكان والحكومة، تمثلان سندًا وعونًا للقطاع العقاري لأنه أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن شركة العاصمة الإدارية، كان لها دور كبير في جذب المستثمرين سواء من داخل مصر أو خارج مصر، للاستثمار في العاصمة، نظرا لسرعة اتخاذ القرارات وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالقرارات الوزارية للمشروعات والتي كانت تستغرق سنوات في جهات حكومية أخرى.

مشروع العاصمة الجديدة في صدارة المدن العالمية الجاذبة للاستثمار

وأوضح أن الحكومة نجحت في وضع مشروع العاصمة الجديدة في صدارة المدن العالمية الجاذبة للاستثمار، إذ تعتبر بوصلة القطاع العقاري المصري، ومستقبله خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن القطاع العقاري المصري سيظل القطاع الأكثر أمانًا في مصر رغم كل التحديات التي واجهها، نظرًا لوجود طلب حقيقي على العقار داخل مصر مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة، ستظل المكان الأفضل للاستثمار لمدة 100 سنة مقبلة، وأنها بمثابة ترمومتر السوق العقارية، وتعد إحدى وسائل الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي لمصر في الوقت الحالي، لافتا إلى أن المنافسة داخل العاصمة الإدارية تعد منافسة جبارة، وهذه المنافسة تعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر.