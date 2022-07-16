القبض على عامل دليفري تحرش بسيدة في جاردن سيتي وفر هاربا: «كنت بهزر»

كانت تسير بسيارتها في أحد الشوارع بحي جاردن سيتي لقضاء بعض احتياجاتها، لكنها تفاجأت بعامل دليفري يتابعها ويتحرش بها لفظيًا وظل يوجه لها كلمات خادشة للحياء وهو يسير بجانبها، حتى تمكّنت من تصويره بهاتفها المحمول وبعدها توجهت إلى قسم شرطة قصر النيل، وحررت محضرًا بالواقعة واتهمته بالتحرش بها وتوجيه ألفاظ مخلة بالحياء إليها.

تصوير متحرش في قصر النيل

تمكّنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم بعد ساعات من الجريمة وبسؤاله اعترف بتفاصيل الواقعة مدعيًا أنَّه اعتاد المزاح مع المواطنين في الشارع خلال سيره بدراجته النارية لتوصيل الطلبات للزبائن، وأنَّه كان يمزح مع «هانم جاردن سيتي» صاحبة البلاغ حسب وصفه، وأنَّه أبدى إعجابه بجمالها البارع، وأنه كان يوجه إليها تلك الكلمات بهدف الضحك معها لا بهدف التحرش بها، لكنه هرب حينما نجحت في تصويره.

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على عامل دليفري

وأوضحت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة، مؤكّدة أنَّ البداية كانت بورود بلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بأنَّه حال سيرها بالسيارة خاصتها أحد الشوارع بمنطقة جاردن سيتي، تحرش بها قائد دراجة نارية -محددة- لفظياً ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنَّ الدراجة النارية خاصة بإحدى المحال الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة وأمكّن تحديد وضبط قائدها وتبين أنَّه عامل بذات المحل، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عامل الدليفري مبررا جريمة التحرش: كنت بهزر

وأمام جهات التحقيق حاول المتهم تبرير جريمته بأنّه كان يمزح مع السيدة بعد أن نسبت إليه النيابة العامة تهمة التحرش بها، وطلبت النيابة تحريات المباحث في الحادث، واستدعت مقدمة البلاغ لسماع أقوالها بعد أن أقرت بأقوالها في محضر الشرطة وشرحت تفاصيل ما حدث من المتهم.