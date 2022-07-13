أهم المعلومات عن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. بدون سائق

تعمل وزارة النقل جاهدة، على تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، المقرر تشغيله العام القادم، ليبدأ من محطة الاستاد حتى العاصمة الإدارية الجديدة، ويستعرض «الوطن» في السياق التالي أهم وأبرز المعلومات عن ذلك المشروع.

طول خطوطه 56.5 كم ويشمل 22 محطة

- طول الخط الذي يسير فيه المونوريل 56.5 كم ويشمل 22 محطة.

- يعد حلقة ربط ووصل بين القاهرة والمدن الجديدة «العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة». - ييسر انتقال الموظفين الوافدين من القاهرة والجيزة إلى أماكن عملهم بالعاصمة الجديدة.

- هناك نقطة التقاء بينه وبين الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر.

- هناك نقطة التقاء بينه وبين الخط الثالث للمترو لاستقلال القطار الكهربائي الخفيف.

- يتميز مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بسرعته ومواصلة عصرية وآمنة لكونه صديق للبيئة.

يعمل بالكهرباء ويخفض معدلات التلوث البيئي

- يعمل بالكهرباء وبالتالي يوفر استهلاك الوقود، ويخفض معدلات التلوث البيئي والاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

- يتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن ‏المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.‏

- يعمل قطار المونوريل بدون سائق.

- يوجد به ممرات آمنة ‏تسمح بانتقال ‏الركاب ‏‏بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية وتسهيل عمليات الاخلاء في ‏حالات ‏الطوارئ.

- مزود ‏‏بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة.

- يوجد داخل العربات ‏شاشات ‏LED‏ لاستخدامها في تزويد ‏‏الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن ‏استخدامها تجارياً في بث الاعلانات ‏التجارية مدفوعة الأجر.

- يوجد أعلى الأبواب ‏‏الجانبية شاشة ‏لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار ‏كما هو موجود في الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق.

- هناك أماكن مخصصة للكراسي ‏المتحركة ‏‏الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة مزودة بوسائل للتثبيت.

- العربات من الداخل مزودة بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل لتوضيح مسار الطريق.