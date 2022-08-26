حيا كريمة تكشف عن جدول القوافل الطبية بالمحافظات حتى نهاية أغسطس

أعلنت مؤسسة حياة كريمة جدول القوافل الطبية بالمحافظات خلال الفترة من 25 وحتى 31 أغسطس، للكشف والعلاج مجانا، على المواطنين في القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في إطار تنفيذ الهدف الذي أطلقت المبادرة من أجله، في العمل على تحسين أوضاع المواطن، والارتقاء بحياته، في شتى أنحاء الجمهورية، لا سيما المحافظات الحدودية والقرى النائية.

خريطة انتشار القوافل الطبية

ـ القاهرة، خلال يومي 29 و30 أغسطس، بمنطقة التبين، التابعة لمركز طبي تبين الأول.

ـ الجيزة، خلال يومي 26 و27 أغسطس، بمنطقة القطوري، التابعة لجنوب العياط.

ـ الجيزة، خلال يومي 30 و31 أغسطس، بمنطقة دهشور، التابعة للبدرشين.

ـ الغربية، 28 أغسطس، بمنطقة بسيون، التابعة لصان الحجر.

ـ الغربية، 31 أغسطس، بمنطقة كفر سنباط، التابعة لزفتى.

ـ الاسكندرية، خلال يومي 28 و29 أغسطس، بمنطقة أبيس 1، التابعة لإدارة شرق.

ـ الاسماعيلية، 29 أغسطس، مدرسة التربية الفكرية، التابعة لإدارة فايد.

ـ الإسماعيلية، خلال يومي 29 و30 أغسطس، بمركز شباب صبري، التابعة لإدارة القصاصين.

ـ دمياط، خلال يومي 26 و27 أغسطس، بمنطقة النوادرية، التابعة لمركز فارسكور.

ـ دمياط، خلال يومي 31 أغسطس، و1 سبتمبر، بعزبة أبو الفتوح، التابعة لمركز كفر البطيخ.

ـ المنوفية، 27 أغسطس، بمنشأة دملو، التابعة لقويسنا.

ـ المنوفية، 28 أغسطس، بمنطقة الطيراني، التابعة لوادي النطرون.

ـ المنوفية، 29 أغسطس، بمنطقة بهواش، التابعة لمنوف.

ـ المنوفية، 31 أغسطس، بره العجوزة، التابعة لقويسنا.

ـ قنا، 29 أغسطس، مدينة العمال، التابعة لإدارة قنا.

ـ قنا، 31 أغسطس، بمنطقة عباسية، التابعة لإدارة قوص.

ـ قنا، خلال يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر، بمنطقة العزب، التابعة لإدارة دشنا.

ـ سوهاج، خلال يومي 27 و28 أغسطس، بمنطقة الطوالب، التابعة لمركز طهطا.

ـ أسوان، خلال يومي 28 و29 أغسطس، بنصر النوبة، التابعة لإدارة العلاقي.

ـ الوادي الجديد، خلال يومي 26 و27 أغسطس، بمنطقة عثمان بن عفان، التابعة لمركز الفرافرة.

ـ الوادي الجديد، خلال يومي 28 و29 أغسطس، بمنطقة اللواء صبيح، التابعة لمركز الفرافرة.

التخصصات الطبية المتاحة بقوافل حياة كريمة

توجه القوافل الطبية المجانية التابعة لـ حياة كريمة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، في عدد من التخصصات الطبية تشمل نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية ، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل.