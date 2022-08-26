أمين سر التحالف الوطني: تنفيذ إجراءات الحماية الاستثنائية مطلع سبتمبر

قالت الدكتورة نهى طلعت عبدالقوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن منظمات المجتمع المدني شاركت في خطة الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى بروتوكول التعاون بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعي، الذي وقع، على هامش مؤتمر الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، جاء في إطار البدء لتنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

التحالف الوطني يقدم الدعم لـ600 ألف أسرة شهريا

وأضافت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تصريح لـ«الوطن» أن التحالف سيقدم الدعم لـ600 ألف أسرة شهريًا، مؤكدة على أن هذه الإجراءات جاءت في ضوء تكليفات الرئيس بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن التحالف شارك بشكل أساسي في خطة الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وبرامج الحماية الاجتماعية، من خلال عدة حزم وإجراءات، فقد أعد التحالف قاعدة بيانات للأسر الأكثر فقرًا والأشد احتياجًا، جمعتها الفرق الميدانية لمؤسسة «حياة كريمة» المنتشرة في كافة القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، والتي ثبت حاجتها إلى دعم نقدي ثابت.

جهود التحالف الوطني قائمة

وأضافت «عبدالقوي» أن جهود التحالف الوطني قائمة، وكافة أوجه الدعم التي يقدمها التحالف الوطني المتمثلة في تقديم الدعم العيني بأشكال مساعدات اجتماعية مختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج، ومشروعات التمكين الاقتصادي، مازالت مستمرة في طريقها دون توقف، لكن أُلحق بها إجراءات الحماية الاستثنائية الجديدة، وستدخل الحزم الجديدة، حيز التنفيذ اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل.

رفع أعداد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»

وأشارت «طلعت» إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وقع بروتكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في إطار الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية، بهدف رفع أعداد الأسر المغطاة بمظلة الدعم النقدي ضمن «تكافل وكرامة» الذي تنفذه «التضامن»، ليصل إلى 5 ملايين أسرة، تشمل 22 مليون مواطن، من خلال إدراج 900 ألف أسرة جديدة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط، ويستفيد 420 ألف أسرة من الدعم المادي، فيما تستفيد 180 ألف أسرة من الدعم الغذائي، من خلال توزيع صناديق المواد الغذائية، التي توزيع على الأسر الأكثر فقرًا، لمواجهة الأثر الاقتصادية الراهنة، والتخفيف من أعباء الحياة، واهتم التحالف بوضع قاعدة بيانات مجمعة من الجمعيات والمؤسسات إضافة للبيانات المتاحة من الرقابة الإدارية، بحصر الأسر التي ليس لديها أي نوع من أنواع الدعم النقدي الثابت.