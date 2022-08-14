حلمي بكر وإش إش ورضا رجب يدعمون مصطفى كامل للترشح نقيبا للموسيقيين

رغم اقتراب موعد انتخابات نقابة المهن الموسيقية على كرسي النقيب الذي أصبح شاغرا منذ نهاية شهر يونيو الماضي، فإن هناك عددا من الأسماء تدعم الفنان مصطفي كامل للترشح رغم أنه طلب من الجمعية العمومية مهلة للتفكير.

وأعلن عدد كبير من الموسيقيين دعمهم لكامل لكي يترشح كنقيب للموسيقيين، سواء على الهواء مباشرة أو من خلال بيانات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

رضا رجب

الموسيقار رضا رجب أحد أكبر الموسييقين في مصر كان أعلن عدم رغبته في الترشح للنقابة ودعم كامل عبر صفحته بفيسبوك: «يعلن ا.د رضا رجب عدم ترشحه لمنصب نقيب المهن الموسيقية مؤكدا دعمه للفنان مصطفي كامل».

حلمي بكر

الفنان حلمي بكر أيضا دعم مصطفى كامل في إحدى المقابلات التليفزيونية حيث قال: «كامل الوحيد القادر على محاربة الفساد المنتشر في النقابة، كما أنه حقق كل ما كان مطلوبا منه حين ما كان نقيبا للموسيقيين في الفترة التي تولي فيها النقابة».

حسن إش إش

دعم الملحن الكبير حسن إش إش الفنان مصطفي كامل عبر صفحته بفيسبوك كامل قائلا إنه هو الأجدر لقيادة نقابة الموسيقيين في تلك المرحلة الهامة والحساسة في تاريخ النقابة التي يسيطر علىها مجموعة بعينها وتنفرد بالقرار.

كان الفنان مصطفى كامل قد تولى نقابة الموسيقيين عقب عزل الفنان إيمان البحر درويش من منصبه عام 2013 واستمر حتى عام 2015 وخسر في الانتخابات التي تلاها من الفنان هاني شاكر.