حمادة هلال يروج لأغنيته الجديدة «تيكا تيكا»: «قريبا الكليب».. فيديو

روّج الفنان حمادة هلال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لأغنيته الجديدة «تيكا تيكا»، والمقرر طرحها الفترة المقبلة.

حمادة هلال: قريبا كليب تيكا تيكا

ونشر حمادة هلال كواليس تصوير الكليب والتي ضغى عليها الطابع الكوميدي وعلق حمادة قائلا: «قريبا كليب تيكا تيكا».

الأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع هاني ربيع وإنتاج وليد منصور والكليب من إخراج ميدو عماد.

آخر أعمال حمادة هلال

وطرح حمادة هلال مؤخرا أغنية «روح الروح» والتي حققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات عالية على «يوتيوب»، كما تصدرت تريند «التيك توك»، الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وألحان حمادة هلال وتوزيع موسيقى إسلام ساسو.

وطرح قبلها حمادة هلال، أغنية «الفرح مالينا»، عبر قناته على «يوتيوب»، من كلمات أحمد شكري، ألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد عادل.

وحرص حمادة هلال على الترويج للأغنية عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بنشر فيديو وهو يغنيها بأحد الأفراح وعلق قائلا: «حمادة هلال يفاجئ العريس والعروسة بأغنية الفرح مالينا».