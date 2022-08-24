‎حمادة هلال لـ شيرين عبد الوهاب: «ربنا ما يحرمك من الفرحة»

حرص الفنان حمادة هلال، على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد رسائل الامتنان التي وجهتها لطبيبها الخاص، على جهوده الضخمة التي بذلها معها في أزماتها الأخيرة، إذ حرصت على تقبيل يديه أمام جمهورها في حفلها بتونس.

شيرين عبد الوهاب أختي الغالية وصديقه الكفاح

ونشر حمادة هلال، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة تجمعه بالفنانة شيرين عبد الوهاب، مُعلقًا: «ربنا ما يحرمك من الفرحة ويبارك في بناتك يا أختي الغالية وصديقه الكفاح».

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا، خلال فعاليات مهرجان قرطاج السينمائي، في تونس، مطلع الأسبوع الجاري.

شيرين عبد الوهاب تتعاون مع عمرو مصطفى

وتواصل الفنانة شيرين عبد الوهاب، التحضير على ألبوم غنائي جديد، تعود به إلى جمهورها بعد فترة طويلة من الغياب، كما أنها انتهت من تسجيلها أغنية جديدة بعنوان «مترو»، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي.

حمادة هلال يصور فيديو كليب «تكا تكا»

في سياق آخر، بدأ الفنان حمادة هلال، تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة «تكا تكا»، مساء اليوم الأربعاء، في منطقة الشيخ زايد، من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع هاني ربيع، وإنتاج وليد منصور، والكليب من إخراج ميدو عماد.