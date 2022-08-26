إصابة 9 أشخاص بحادث تصادم على طريق «مطروح- الإسكندرية» الدولي

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر حادث، منذ قليل، تصادم سيارتين على الطريق الدولي الساحلي «مطروح- الإسكندرية»، عند علامة الكيلو 43، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية، وجرى نقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء وحالات المصابين

واستقبل مستشفى العلمين التخصصي، اليوم الجمعة، مصابي حادث طرق مطروح الإسكندرية وننشر أسماء وحالات جميع المصابين وهم: «محمد رجب رمضان 25 عاما، من المنوفية، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس والجبهة، ويس محمد رجب 4 أعوام، من المنوفية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالمخ، وكدمات وسحجات بالجسم، ونسرين يحيى الدكاني 26 عاما، من المنوفية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح متهتك بالجبهة، وكدمات وسحجات بالجسم، وتمارا أحمد سطوحي 3 أعوام، من المنوفية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمة شديدة بالظهر، وأسماء أحمد صابر 29 عاما، من المنوفية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وكارما محمد السطوحي 5 أعوام، من المنوفية مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح متهتك بالجبهة، وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد أحمد السطوحي 35 عاما، من المنوفية، مصاب بجرح قطعي بالوجه، وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد أشرف العربي 20 عاما، من المنوفية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات بالوجه، وعبدالله أشرف العربي، 17 عاما، من المنوفيه، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم».

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق الإسكندرية -مطروح إلى موقع الحادث للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع لجهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.