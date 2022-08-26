هاني شاكر يصعد لمسرح محكى القلعة على نغمات أغنية «بلدي»

صعد الفنان الكبير هاني شاكر، منذ قليل، على خشبة مسرح قلعة صلاح الدين ليقدم حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته الثلاثين.

وبدأ الفنان هاني شاكر حفله الغنائي على نغمات أغنيته الوطنية الشهيرة «بلدي» التي تفاعل معها الحاضرون، ما دفعهم إلى رفع أعلام مصر خلال صعوده للمسرح وسط حماس كبير.

هاني شاكر يبدأ حفله بالقلعة

وعقب أداء أول أغنية، شكر الفنان هاني شاكر كل الحاضرين قائلا: «وحشتوني من السنة اللي فاتت»، وبعدها استكمل وصلته الغنائية بتقديم أغنية «بحبك يا غالي» وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة.

الحجار وصالح وهشام عباس في مهرجان محكى القلعة

يذكر أن مهرجان محكى القلعة للموسيقي والغناء، انطلقت فعالياته يوم الأربعاء 17 أغسطس بحفل غنائي للفنان هشام عباس وسط حضور جماهيري كبير، وشارك ضمن فعالياته عدد كبير من الفنانين منهم علي الحجار ومدحت صالح ومصطفي حجاج ونوال الزغبي وأحمد جمال ومروة ناجي وفرقة وسط البلد.