تعرف على ميعاد حفل هاني شاكر ونادية مصطفى بمهرجان القلعة

تتواصل فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، حيث يقام الجمعة المقبل 26 أغسطس حفلين متتاليين على مسرح المحكى بالقلعة.

حفل هاني شاكر في الساعة 10 مساءً

يوم الجمعة المقبل وفي الساعة الـ10 مساءً، يقدم أمير الغناء العربي هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، مختارات من أعماله الخاصة إلى جانب نخبة من مؤلفات الطرب منها «لو روحت بعيد، ياريتني، وعد مني، نسيانك صعب، مشتريكي، أنا قلبي ليك، متهدديش، لو سمحتوا، ولا بيك ولا بيا، معاك، المفروض سألتك، غلطة، لو بتحب، لسه بتسألي، علي الضحكاية، مسا النور والهنا، التوبة واحلف بسماها وغيرها».

حفل نادية مصطفى الساعة 8 مساءً

ويسبق حفل هاني شاكر، في الساعة 8 مساءً حفل الفنانة نادية مصطفى وفرقتها بمجموعة من أعمالها الخاصة منها «شدوني عينيك، جاي في إيه، مسافات، الصلح خير، سلامات وغيرها».

وكانت الفنانة نادية مصطفى، قد أشارت في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنها عندما تقوم بالغناء داخل مهرجان القلعة، تشعر بمصرية المكان، ومن ثم ينتابها إحساس الفخر والاعتزاز، «كثيرًا ما يكون لدينا شوق للغناء في محكى القلعة، الذي يحمل عبق التاريخ الحقيقي، فضلًا عن اهتمام الدولة بمثل هذا الحدث الرائع، بما يعكس التقدير للفن الراقي».

وتابعت بقولها: «مهرجان القلعة، ليس متنفسًا فقط للجمهور الذين يترقبون متابعة النجوم المفضلين لديهم، ولكن أيضًا للفنانين الذين يشعرون بتفاعل الحضور معهم، واستقبالهم بترحاب شديد، وبالتالي الأجواء جميعها تكون مليئة بالحب والفن».