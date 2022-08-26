الليلة.. «الحياة» تنقل حصريا حفل هاني شاكر من مهرجان القلعة

تنفرد شبكة تليفزيون الحياة بالعرض الحصري لحفل أمير الغناء العربي هاني شاكر، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.

ومن المقرر أن يطرب هاني شاكر جمهوره ومحبيه، في محكى القلعة للموسيقى والغناء، بعددٍ كبير من أشهر أغانيه مثل «نسيانك صعب، يا ريتني، وعد مني، مشتريكي، متهدديش، غلطة، لو بتحب حقيقي، لسه بتسألي، علي الضحكاية».

يذكر أن شبكة تليفزيون الحياة انفردت بالعرض الحصري لعدد كبير من حفلات نجوم مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30، التي تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري مثل هشام عباس، مدحت صالح، علي الحجار دينا الوديدي، نوال الزغبي.