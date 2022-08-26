رئيس التحرير

أحمد الخطيب

الليلة.. «الحياة» تنقل حصريا حفل هاني شاكر من مهرجان القلعة

كتب:

الوطن
08:08 م | الجمعة 26 أغسطس 2022
هاني شاكر

هاني شاكر

تنفرد شبكة تليفزيون الحياة بالعرض الحصري لحفل أمير الغناء العربي هاني شاكر، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.

ومن المقرر أن يطرب هاني شاكر جمهوره ومحبيه، في محكى القلعة للموسيقى والغناء،  بعددٍ كبير من أشهر أغانيه مثل «نسيانك صعب، يا ريتني، وعد مني، مشتريكي، متهدديش، غلطة، لو بتحب حقيقي، لسه بتسألي، علي الضحكاية».

يذكر أن شبكة تليفزيون الحياة انفردت بالعرض الحصري لعدد كبير من حفلات نجوم مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30، التي تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري مثل هشام عباس، مدحت صالح، علي الحجار دينا الوديدي، نوال الزغبي.

اقرأ المزيد:

عمر كمال: أنا مع هانى شاكر في كلامه والمهرجانات سيطرت على الساحة

سعد الصغير عن قرارات هانى شاكر: «هنتجمع كلنا ونروح نتكلم مع النقيب»

أشهر أغاني عيد الأب بينها أغنية «أبويا» لـ هانى شاكر

هانى شاكر لـ«الوطن»: تقديم دعاء فى رمضان «ثواب وزكاة عن صحتي»

هانى شاكر يكشف لـ«الوطن» حقيقة منع عمر كمال من التمثيل

قناة الحياة تتصدر «تريند تويتر» بسبب نقل فعاليات مهرجان محكى القلعة

قناة الحياة تحقق حلم «الحاجة جميلة» وتفك كربها

قناة الحياة تحقق حلم سامية وتهديها جهاز عروسة

مواعيد عرض دايما عامر بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة في رمضان 2022

اعرف تردد قناة الحياة الجديد 2022 وشاهد برامج ومسلسلات رمضان

خريطة حفلات النجوم.. عمرو دياب بالسعودية وتامر حسني في الكويت

أماكن وخريطة حفلات النجوم في عيد الحب 2022.. تبدأ من 70 جنيها
بقلم الوطن