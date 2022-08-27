خيري بشارة: «قلت لمراتي لما أموت تدفني في أي مكان»

قال المخرج خيري بشارة، إن تركيبته مُعادية للملكية وغير مقتنع بفكرة الأموال ولا يوجد أي جاذبية لها من ناحيته، ولا تحفزه لعمل الأشياء، متابعا: «أنا بستمتع أكتر بالناس اللي عاوزة تديني فلوس ومش باخدها ومبقاش عاوز أشتغل».

وأضاف خيري بشارة، خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أن زوجته منزعجة للغاية منه بسبب عدم اهتمامه بوجود مدافن خاصة به، «قولتلها لما أموت أتدفن في أي حتة، في أي مكان مع أي حد».

يرفض استخدام صيغة الأفضل

وتابع أنه يرفض استخدام صيغة الأفضل، على سبيل المثال، من أحسن مخرج، من أفضل ممثل، مؤكدا: «أنا ضد ذلك».

وأفاد أنه في العالم المتقدم لا يوجد ما يسمى، هذا أفضل من ذلك، حيث إن لكل شخص مذاقه وبصمته الخاصة، لافتا: «عمري ما بصيت لغيري إذا كنت أفضل منه، سواء على مستوى الإنسان أو المخرج».

تفاصيل رواية خيري بشارة الجديدة

من ناحية أخرى كشفت الإعلامية منى الشاذلي تفاصيل رواية المخرج الكبير خيري بشارة، قائلا: «هي رواية مصرية، لكن ستجد عنوانها عندما تصدر، مكتوبة بثلاث لغات العربي والإنجليزي والصيني».

ولفتت إلى أن الرواية عبارة عن حكاية كينج يونج شخص صيني لديه سلسلة مطاعم في بكين، في الثلاثينات من القرن الماضي، الرواية مبنية على حكاية حقيقية، أو مستلهمة من حكاية حقيقية، مستلهم منها الكثير من خيال المؤلف، إنما الأساس حقيقي وبها أشخاص شهود على بعض أحداث الرواية.

وأوضحت، أن الرواية غير نمطية، تحكي حكاية لم تحك من قبل، وأزمنة لم نعيشها أبدا.