أسعار الدواجن اليوم السبت 27-8-2022 في مصر

على مدار اليومين الماضيين شهدت أسعار الدواجن انخفاض كبير في الأسواق نظرا لزيادة المنتج المعروض، وانخفاض أسعار اعلاف الدواجن، لذلك زادات خلال الساعات الماضية معدلات البحث عن أسعار الدواجن اليوم.

وترصد «الوطن»، خلال التقرير التالي أسعار الدواجن بالأسواق المصرية اليوم السبت الموافق 27 أغسطس الجاري، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت، استقرار بعد انخفاض في جميع مشتقاتها المختلفة مثل الصدور والبانيه، حيث وتراوحت أسعارها كالتالي:

- يتراوح سعر الفرخة الكيلو جرام بين 36 إلى 40 جنيهًا.

- سعر الدجاج من النوع الساسو 40-42 جنيهًا.

- سعر الكيلو من البلدي سجل نحو 46-52 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر كيلو الأجنحة بين 25 و28 جنيهًا.

- كما تراوح سعر كيلو الأوراك إلى 30-35 جنيهًا.

- فيما سجل سعر الدبابيس 35-38 جنيهًا.

- صدور الدواجن بالعظم الطازج تراوح سعرها بين 45-50 جنيهًا للكيلو.

- طبق البانيه سجل سعر الكيلو من الدواجن بين 65 و70 جنيهًا.

- وبلغ سعر طبق الكبدة والقوانص من 38 إلى 42 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- تراوح سعر كيلو البط بين 60 و67 جنيهًا.

- البطة المذبوحة وزن 2 كيلو بسعر 190 جنيهًا.

- البطة البالغة وزن 3 كيلو نحو 280 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

- كما تراوح سعر الأوراك الرومي بين 55 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

- وتراوح سعر الأجنحة الرومي بين 45-52 جنيهًا.

- تراوح سعر الكبد والقوانص الرومي بين 59-63 جنيهًا.

- تراوح سعر الفيليه من النوع الرومي بين 140-155 جنيهًا.