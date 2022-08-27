هتافات جمهور هاني شاكر في حفل «محكى القلعة»: «بنحبك»

يواصل الفنان هاني شاكر، حفله الغنائي المقام الآن على خشبة مسرح قلعة صلاح الدين، ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة الدولى للموسيقى والغناء في دورته الثلاثين وسط حضور جماهيري كبير.

وخلال الحفل هتف جمهور الفنان هاني شاكر له، قائلين: «بنحبك يا هاني» معبرين عن حبهم وإعجابهم للأغاني التي كان يشدو بها طيلة فترات الحفل.

حفل هاني شاكر في القلعة

قدم «شاكر» خلال الحفل عددا كبيرا من الأغاني من بينها «بلدي وبحبك ياغالي وح نعيش واديني قلب تاني وأنا قلبي ليك وشاور».

نادية مصطفى تبدأ الحفل

يذكر أن حفل اليوم من فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء كانت قد قدمت الفقرة الأولى منه الفنانة نادية مصطفى وسط حضور جماهيري كبير وقدمت خلاله عددا كبيرا من أغانيها المميزة والتي بدأتها بأغنية خاصة لمصر.