سعر كرتونة البيض اليوم السبت 27-8-2022 في مصر

يهتم الناس بالحصول على البروتين اللازم لأجسامهم، خاصة عند اتباعهم أنظمة غذائية مختلفة، إضافة إلى الحصول على مصادر عديدة ومتنوعة للكالسيوم، وهو ما يتوافر في البيض، لذا يزداد البحث عن سعر كرتونة البيض بشكل يومي.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، توضح من خلال هذا التقرير سعر كرتونة البيض اليوم السبت الموافق 27 أغسطس، وفق حديث الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر كرتونة البيض اليوم

شهدت أسعار البيض استقرارا في الأسواق التجارية والمحلات، إذ تراوح سعر الكرتونة، اليوم السبت، ما بين 60 و65 جنيها بالأسواق، في حين بلغ سعرها داخل المزارع 50 جنيهًا فقط، بحسب «السيد».

سعر طبق البيض في الأسواق المحلية

وأضاف «السيد»، أن سعر كرتونة البيض الأحمر بلغ اليوم الجمعة 26 أغسطس في المزارع، نحو 50 جنيهًا، بحيث تصل للمستهلك بقيمة 62 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض البلدي التي تحتوي على 30 بيضة، فقد سجلت انخفاضا أيضا في الأسعار؛ إذ تراوح سعرها بين 65 و62 جنيهًا بالمحلات التجارية، وفي المزارع سجلت 60 جنيهًا.

أسعار البيض في المحلات التجارية

وجاءت سعر كرتونة وطبق البيض اليوم السبت بالمحلات، كلا حسب نوعه، كما يلي:

- سعر كرتونة البيض الأبيض مكونة من 30 بيضة، تراوح سعرها بين 65 و70 جنيها، حسب الشركة المنتجة وقيمة التغليف.

- سعر طبق وكرتونة البيض مكونة من 10 بيضات، بسعر 45 جنيها.