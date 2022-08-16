خالد أنور: فيلم «بضع ساعات في يوم ما» سيكون مفاجأة للجمهور.. وأعشق الرواية

أعرب الفنان خالد أنور عن سعادته البالغة جراء مشاركته في فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي عقب الانتهاء من تصويره.

خالد أنور: أعشق رواية «بضع ساعات في يوم ما»

وقال خالد أنور في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يحب رواية «بضع ساعات في يوم ما» قبل تحويلها لعمل سينمائي، لأن محمد صادق له بصمات خاصة في الكتابة، ودايما يتطرق لمواضيع هامة ومختلفة، بحسب قوله.

وأكد خالد أنور أن الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور، لاسيما أنه يشهد مشاركة كوكبة كبيرة من النجوم المميزين الذي أعرب عن سعادته إزاء تعاونه معهم، متمنياً أن الفيلم العمل إعجاب الجمهور والنقاد عند طرحه بالسينمات.

مشاركة خالد أنور في مسلسل «تحقيق»

وحقق الفنان خالد أنور نجاحاً كبيراً جراء مشاركته في بطولة مسلسل «تحقيق»، الذي عرض مؤخرا على منصة «واتش ات»، وتدور أحداثه حول 5 أشخاص مختلفين لارتكاب جرائم من أجل تحقيق توازن عادل في حياتهم.

خالد أنور يجسد دور هشام خيري في الرواية

ويبدأ «هشام خيري» في قراءة الرواية ومحاولة فك رموزها وأسرارها، وذلك في أجواء من الإثارة الممزوجة بالتشويق والغموض، وذلك من خلال زيارته لأماكن معينة تجعله يصل إلى مرحلة متقدمة من التحقيق لحل اللغز.

وفي سياق مختلف، شارك خالد أنور في بطولة فيلم قمر 14 الذي قام ببطولته إلى جانب خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، محمد علاء وكوكبة من النجوم، من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.