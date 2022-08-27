الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الأخير من أغسطس: ارتفاع نسب الرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس آخر أسبوع في شهر أغسطس حيث من المتوقع أن يحدث ارتفاع في نسبة الرطوبة ليؤدي إلى تكون بعض السحب المتفرقة على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، مما يحد من تأثير أشعة الشمس أحيانًا.

الطقس حار رطبًا نهارًا

وأوضحت الأرصاد في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الإحساس بالطقس سيكون حارا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وحار رطب على باقي الأنحاء.

استمرار ارتفاع الرطوبة سيزيد الإحساس بدرجات الحرارة

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على مدار اليوم سيزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية مشددة على أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ولفتت الهيئة إلى حدوث نشاط للرياح على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.