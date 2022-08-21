«التنمية المحلية»: الموجة الـ20 من إزالة التعديات مستمرة حتى 27 أكتوبر

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة نجحت في استرداد مليون متر مربع بعد إزالة 3205 مبان مخالفة في الأسبوع الأول من الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، وهي الموجة التي انطلقت في 13 أغسطس الجاري، وستستمر على مدار 3 مراحل وصولا لـ27 أكتوبر المقبل.

«قاسم»: الدولة مهتمة باستعادة أراضيها

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الموجة الـ20 جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة أية تعديات عليها، ما عكس حرص الدولة على استعادة أراضيها.

«قاسم»: وزير التنمية المحلية وجه بالمضي قدما في إزالة التعديات

واستطرد: «في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، فقد وجه وزير التنمية المحلية الجديد المحافظات المصرية بالمضي قدما في هذا الإطار، حتى نجحت الحملة بأسبوعها الأول في استرداد مليون متر مربع، بعد إزالة أكثر من 3205 مبان مخالفة على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 722 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحات تجاوزت الـ24 ألف فدان».

وأوضح أن مثل تلك المجهودات تعكس حرص الدولة على استرداد حق الشعب، كما أكد وزير التنمية المحلية الجديد في عدم التهاون في إزالة كل التعديات على أراضي الدولة، مع استمرار المحافظات في التنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء المهام الموكلة إليها، والتأكيد على هيبة الدولة.

وتابع: «هناك متابعة مستمرة من الرئيس السيسي لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وهذا أعطى زخما كبيرا للمحافظات وقوات إنفاذ القانون وكل الوزارات المعنية لإحداث نوع من التنسيق في إزالة التعديات سواء بالأراضي الزراعية أو مبان مخالفة».