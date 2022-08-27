التعليم العالي تبدأ في استقبال طلبات «تقليل الاغتراب»

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب التنسيق استقبال رغبات تقليل الاغتراب «التحويلات»، من طلاب الثانوية العامة 2022 المرشحين للكليات من المرحلتين الأولى والثانية، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

ومن المقرر أن تستمر الوزارة في استقبال الطلبات حتى الأربعاء المقبل، ووفقًا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، ومن أبرزها أن جميع التحويلات إلكترونية ولا توجد تحويلات ورقية.

تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2022

و أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأعلى للجامعات حدد عددًا من الضوابط، أبرزها أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط، ويكون للكليات المناظرة في حدود الحد الأدنى للقطاع، وبالنسبة للكلية غير المناظرة يكون التحويل بإستيفاء الحد الأدنى للكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها، مؤكدًا أنه في التحويلات يتم الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، في حالة الرغبة في التحويل لكلي ذات طبيعة خاصة ولها اختبارات يجب على الطالب أن يكون تقدم لها وتم اجتيازها.

تنسيق الجامعات 2022

و في السياق ذاته، تستعد الجامعات الحكومية لاستقبال الطلاب المرشحين من المرحلة الثانية لتنسيق 2022 للتقدم والالتحاق بملفات و أوراق التقدم للعام الجامعي 2022-2023.