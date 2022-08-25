تنسيق الجامعات 2022.. التعليم العالي تعلن نتيجة المرحلة الثانية اليوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، أن أعمال تنسيق الجامعات 2022، سارت بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات خلال تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية، وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، إذ من المقرر أن تعلن الوزارة ظهر اليوم الخميس، نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق.

تنسيق الجامعات 2022.. نتيجة المرحلة الثانية اليوم

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، إن تنسيق الجامعات 2022، سار بشكل طبيعي ومنتظم طوال أيام تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية، لافتا إلى أنه سيتم إعلان نتيجتها اليوم، مضيفا أن الفترة الحالية تشهد تسجيل رغبات تنسيق كلا من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والجامعات الأهلية الجديدة.

تنسيق الجامعات 2022.. إجراءات احترازية مشددة

أكد عطا، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع معامل التنسيق تشهد تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، خلال أعمال تنسيق الجامعات 2022، مشيرا إلى أن الوزارة لم ترصد أى مشكلات خلال أعمال تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، موضحا أن أعمال تنسيق الجامعات الأهلية مستمرة حتى يوم 30 أغسطس الحالي.