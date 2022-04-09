واشنطن تدعو إلى تحقيقات شفافة في انتهاكات إقليم «تيجراي»

شهدت مجموعة من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث؛ منها ما عبرت الولايات المتحدة عن قلقها بشأنه وهو حدوث تطهير عرقي في «تيجراي» بـ إثيوبيا، كما حذرت الأمم المتحدة من أن يتسبب العنف السياسي في تدمير الديمقراطية بالبرازيل، وشهدت الأرجنتين، استقالة سفيرها لدى إسرائيل بعد إدانته بالفساد.

وأعربت الولايات المتحدة، عن قلقها إزاء معلومات حول حدوث تطهير عرقي بإقليم «تيجراي» شمال إثيوبيا، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، إن «واشنطن» تواصل حض كل الأطراف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتهاء الأعمال العدائية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيقات شفافة في انتهاكات حقوق الإنسان والوصول إلى حل متفاوض عليه للنزاع.

ويوم الأربعاء الماضي، قالت منظمتا «العفو الدولية»، و«هيومن رايتس ووتش» في تقرير مشترك، إن المدنيين في إقليم «تيجراي» الإثيوبي تم استهدافهم في حملة تطهيرعرقي بلا هوادة في منطقة غرب الإقليم المتنازع عليها منذ اندلاع الحرب في نوفمبر من العام قبل الماضي 2020.

وفي بوركينافاسو، لقي 12 جنديا على الأقل مصرعهم و4 مدنيين وأصيب 21 عسكريا في هجوم على قاعدة للجيش في مقاطعة «ناميسينجيما» شمال البلاد، وقالت هيئة أركان الجيش، في بيان، إن الهجوم استهدف وحدة عسكرية في المقاطعة.

اندلاع معارك حول معسكر «كوتش ميرمير» في ولاية الوحدة شمال جنوب السودان

وفي جنوب السودان، اندلعت معارك حول معسكر «كوتش ميرمير» في ولاية الوحدة شمالي البلاد، أمس الجمعة بين قوات موالية لرئيس البلاد سلفاكير ميارديت وأخرى موالية لنائبه رياك مشار.

وجاءت الاشتباكات بعد أقل من أسبوع من اتفاق الزعيمين على العمل للحفاظ على السلام، وإنشاء قيادة موحدة للقوات المسلحة.

وفي البرازيل، حذر مقرر منظمة الأمم المتحدة لحرية التجمع السلمي كليمان نياليتسوسي فول، من أن يتسبب العنف السياسي بتدمير الديمقراطية في البرازيل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ويتواجه رئيس البرازيل الحالي جايير بولسونارو، والرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل.

وأعرب فول، عن قلقه قبل 6 أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه يقدم بعد غد الاثنين تقريرا أوليا حول زيارته الرسمية إلى البرازيل التي استمرت 12 يوما.

استقالة سفير الأرجنتين لدى إسرائيل

وفي الأرجنتين، استقال سفير البلاد لدى إسرائيل سيرجيو أوريباري، بعد إدانته بالفساد في بلاده، وحكم على أوريباري، بالسجن 8 سنوات بسبب أفعال ارتكبت خلال توليه منصب حاكم مقاطعة «إنتري ريوس» في الفترة من «2007- 2015».

«أوريباري» يستخدم 8 ملايين دولار من أموال «إنتري ريوس» لترسيخ نفسه كمرشح رئاسي محتمل

ووجدت المحكمة أن «أوريباري» استخدم نحو 8 ملايين دولار من أموال «إنتري ريوس» لترسيخ نفسه كمرشح رئاسي محتمل، فيما قال الدبلوماسي الأرجنتيني، عبر موقع التدوينات القصيرة«تويتر» إن الحكم مثال واضح على التعسف وانتهاك دولة القانون.

وفي الولايت المتحدة، امتنعت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» عن التعليق على ما إذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن تخشى فوز زعيمة حزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف، مارين لوبان في انتخابات الرئاسة الفرنسية. ومن المقرر أن تجري الجولة الأول من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 10 أبريل الجاري.

وفي باكستان، اعتذر الجنرال طارق خان عن رئاسة لجنة التحقيق في المؤامرة الخارجية للإطاحة برئيس وزراء البلاد عمران خان.

وقال طارق خان في بيان، إن التصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم السبت، يؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة ستحل اللجنة أو لن تتعاون معها، مما سيجعلها غير قادرة على العمل.