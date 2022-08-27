النطق بالحكم على 53 متهما في «الاستيلاء على المواد البترولية» بعد قليل

تنطق الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، بعد قليل، بالحكم على تشكيل عصابي مُكون من 53 متهمًا، استولوا على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية تحت تهديد السلاح، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاستيلاء على المواد البترولية»، والمتهم فيها أصحاب شركات بترول ورجال أعمال وطبيب شهير وآخرين.

وأجلت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار خليل عمر خضر، الجلسة الماضية، لجلسة اليوم السبت، للنطق بالحكم.

حيازة أسلحة نارية

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، أنهم حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن «بندقية آلية»، ما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وكذلك أسلحة نارية غير مششخنة «فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش»، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، فضلا عن ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية السابق ذكرها جميعا.

إتلاف 4 خطوط بترول

كما أتلف المتهمون 4 خطوط بترول كبرى عمدًا، وهي خطوط الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن مدوا وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، ما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، وكان ذلك ليلًا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها.