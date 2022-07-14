جولات لرؤساء المدن بالأقصر لمتابعة قرار تسعير المواد البترولية

وجه اللواء مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، رؤساء المدن والوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ قرار التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات، في أعقاب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بتحريك الأسعار لبعض المنتجات، اعتباراً من أمس الأربعاء، حيث شهدت مختلف مدن ومراكز الأقصر جولات مكثفة للقيادات التنفيذية، اليوم الخميس، للتأكد من التزام السائقين ومحطات الوقود بتنفيذ القرار.

وأجرى اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، يرافقه سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، أحمد أبو عيش، وأحمد عبدالصبور، مدير المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، جولة بأنحاء المدينة، لمتابعة تنفيذ قرار محافظ الأقصر بشأن زيادة تعريفة ركوب سيارات الأجرة.

تشغيل العدادات وفقاً للمواصفات القياسية

واطمأن «شرابي»، خلال الجولة، على مدى التزام أصحاب المحطات بتشغيل العدادات وفقاً للمواصفات القياسية، وذلك للتأكد من عدم التلاعب فى أعيرة العدادات، وتحرير محاضر للمخالفين، كما تم متابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة الجديدة التي تم اعتمادها بزيادة تتراوح بين 5 و7%.

تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

كما أجرى رئيس مدينة البياضية، اللواء محمد صحصاح، جولة مرورية على مواقف السيارات ومحطات الوقود بمدينة البياضية، وتمت متابعة انتظام أعمال المحطات بالأسعار الجديدة، وعدم وجود أي تكدسات.

وفي مدينة الطود، تابع رئيس المدينة، الدكتور محمد رزق، التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، وتوافر المواد البترولية بمحطات الوقود، وتطبيق الأسعار الجديدة وعدم وجود أي مخالفات.

حملات تفتيشية على المواقف ومحطات الوقود

وفي سياق متصل، تابع رئيس مركز ومدينة الزينية، العقيد أحمد الهواري، استقرار وانتظام عمل محطات الوقود، وانتظام تطبيق تسعيرة الركوب، وانتظام نقل الركاب.

كما واصل مركز ومدينة القرنة، برئاسة اللواء أحمد محمد جمال الدين، تكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود، بمشاركة المسؤولين من جهات الاختصاص المنوط بها متابعة محطات الوقود والمواقف بدائرة المركز.

انتظام العمل داخل محطات الوقود

كما شهد مجلس مدينة إسنا، برئاسة اللواء هشام السعدي، توزيع ولصق «ستيكر» التسعيرة الجديدة على جميع مواقف السيارات، مع تكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة الالتزام بتطبيق أسعار التعريفة الجديدة ومراقبة المواقف.

كما قام مجلس مدينة أرمنت، برئاسة العميد عبدالله عاشور، بالمرور على جميع المواقف ومحطات الوقود بالمدينة، لمتابعة انتظام العمل داخل محطات الوقود والمرور على المواقف لمتابعة انتظام تطبيق تسعيرة الركوب الجديدة.