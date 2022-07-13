«إكسترا نيوز»: الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار المواد البترولية في العالم

قدمت قناة «إكسترا نيوز» تغطية حول تحريك أسعار المواد البترولية الذي حدث صباح اليوم، إذ فرضت الأزمة الروسية الأوكرانية واقعًا جديدًا على أسواق الطاقة العالمية من أهم سماته ارتفاع أسعار الطاقة والغاز بمختلف دول العالم، وتسببت هذه الأزمة في تعرض دول متقدمة لأزمة حقيقية بسوق الطاقة بسبب نقص المتاح والمعروض، وهو الأمر الذي دفع دول أوروبا جميعها لزيادة أسعار المواد البترولية عقب الأزمة مباشرة، بما فيها الدول المتقدمة والصناعية.

تحريك أسعار السولار لأول مرة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية

والآثار التي أحدثتها الأزمة الروسية الأوكرانية بسوق النفط، استعصت كثيرا على جهود وحلول المنظمات والوكالات المتخصصة المعنية بمجال الطاقة والبترول عالميًا، فأزمة الوقود والطاقة تفاقمت عالميًا لما تزامن معها أيضًا من اضطراب اقتصادي عالمي في سلاسل الإمداد العالمية وموجة التضخم العالمية وارتفاع تكلفة الإستيراد بمختلف دول العالم، فلم تلجأ مصر طوال فترة الأزمة ومنذ شهور طويلة لتحريك الأسعار، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تحريك أسعار السولار.

سعر برميل خام برنت يتخطى 130 دولارًا خلال شهر مارس الماضي

واستعرضت قناة «إكسترا نيوز» أسعار الوقود عالميًا، وجاءت كالآتي:

- تخطى سعر برميل خام برنت 130 دولارًا خلال شهر مارس الماضي.

- حقق البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية رقمًا قياسيًا خلال شهر يونيو إذ وصل لـ5 دولارات للجالون الواحد، وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يصل فيها سعر الوقود لهذا الحد.

- أوقفت المكسيك دعم البنزين للولايات الواقعة على طول حدودها الشمالية مع الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن المواطنين الأمريكيين ممن يعبرون البلاد يستنزفون الإمدادات بسبب رخص سعر البنزين في البلاد مقارنة بأمريكا، وتشهد أسعار الديزل والبنزين في العالم قفزة قوية مع تراجع المخزونات لمستويات منخفضة تاريخيًا ونقص التكرير.

- تعاني أوروبا عجزًا يصل لمليون برميل يوميا من إمدادات الديزل والبنزين، مع إنخفاض قدرة التكرير في روسيا جراء ضغوط العقوبات الغربية بعد العملية العسكرية في أوكرانيا.

- اضطرت الهند التي تعتبر مصدرًا مهمًا للبنزين في آسيا، إلى زيادة الوقود وارتفعت واردات البنزين لحوالي 13 ألف برميل يوميًا في النصف الأول من شهر يونيو، وهو أعلى مستوى في 7 أشهر.

- الإمارات رفعت أسعار البنزين للمرة الخامسة هذا العام، حيث قفزت تكلفة الوقود في البلاد بنحو 80% منذ بداية العام وسط ارتفاع أسعار النفط.