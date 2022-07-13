تعديل تعريفة سيارات التاكسي بدمياط بعد تحريك أسعار المواد البترولية

أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قراراً اليوم الأربعاء، تضمن تعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، لتتناسب مع تحريك أسعار المواد البترولية، حيث تضمن القرار تعديل «بنديرة» سيارات التاكسي بمعدل زيادة من 5.75 جنيه إلى 6 جنيهات، ومن 2 جنيه إلى 2.10 جنيه لكل كيلومتر.

وشددت محافظ دمياط على المتابعة المستمرة لحركة العمل بالمواقف، والتأكد من وضع ملصقات على سيارات الأجرة، متضمن التعريفة الجديدة وخط السير، وفقاً للقرار الصادر اليوم، وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية وإدارة المرور.

تعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، فى وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، تعديل تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية مع المحافظات الأخرى، لتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود.

تعليمات مشددة لتكثيف الحملات الرقابية

وأصدرت محافظ دمياط تعليمات مشددة بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود والمواقف، للتأكد من تطبيق هذا القرار وانتظام منظومة العمل، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو احتكار المواد البترولية، مؤكدة على الإعلان عن التعريفة الجديدة بالمواقف ووضع ملصق على سيارات الأجرة والسرفيس متضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة التعريفة أو تقسيم خط السير.

يشار إلى أن المحافظة تتابع الموقف أولاً بأول من خلال تفعيل غرفة عمليات، كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم 0572264121 والخط الساخن 114.