خطوات استخراج صحيفة الحالة الجنائية «كمبيوتر» من مول «داندي» بالجيزة

لا تتوقف وزارة الداخلية عن تقديم خدمات مميزة للمواطنين، خاصة في الإدارات الخدمية مثل الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات والهجرة والمرور، حيث استطاعت الوزارة تطوير كل الخدمات والتخلص من التعامل الورقي مع الجمهور وحل مكانها ميكنة جميع الإصدارات الصادرة عن تلك الإدارات الخدمية بداية من شهادة الميلاد حتى جواز السفر وغيرها من الخدمات.

توسعت وزارة الداخلية في تطوير خدماتها المميكنة ووزعت ماكينات استخراج شهادة الميلاد في المولات التجارية، كما سيَّرت قوافل متنقلة لاستخراج بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى إنشاء سجلات مدنية في عدد من المولات التجارية ووحدات مرورية ثابتة ومتنقلة في 5 محافظات للتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات وصحيفة الحالة الجنائية المميكنة من المولات التجارية.

خطوات استخراج صحيفة الحالة الجنائية في «داندي مول» بالجيزة

- أعلنت وزارة الداخلية بدء استخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة (فيش وتشبيه) من مول داندي بالجيزة.

- بدأت منذ الساعة الثامنة صباح اليوم السبت 27 أغسطس الجاري استخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة من مول داندي بالجيزة.

- في شهر يوليو الماضي بدأت خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة من بالمركز التجاري (سيتي ستارز) بالقاهرة.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي عند استخراج صحيفة الحالة الجنائية.

- حضور الشخص بنفسه حتى يقوم بالبصمة بأصابع اليدين على الكمبيوتر.

خبير قانوني يتحدث عن تطوير الخدمات الشرطية

يقول اللواء الدكتور عبد الوهاب الراعي، الأستاذ بالأكاديميات العسكرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن وزارة الداخلية تسعى نحو الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة للجماهير واعتماد كل الإجراءات التي من شأنها حصول المواطن على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر، وأن تسهيل الخدمات عن طريق الكمبيوتر يوفر الوقت والجهد أيضًا في قطاعات الوزارة الخدمية بجانب حصول المواطن على خدمة مميزة بسهولة ويسر.