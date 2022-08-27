مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022-2023.. كلية الطب بـ125 ألف جنيه

تواصل الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات، استقبال طلاب الثانوية العامة 2022 الراغبين في الالتحاق للعام الجامعي الجديد، خاصة بعد إعلان وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للتقدم، وإعلان الجامعات للمصاريف الدراسية الخاصة بها عبر المواقع الإلكترونية، وفي السياق ذاته، يبحث المئات من الطلاب عن مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022-2023، وذلك للالتحاق بمختلف الكليات والحدود الدنيا، خاصة القطاع الطبي.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022-2023

و تستعرض «الوطن» في السطور التالية، مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022-2023، التي أعلنتها الجامعة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها، وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للطلاب.

- الطب والجراحة: 125 ألف جنيه.

- الصيدلة برنامج «الفارم دي»: 85 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 100 ألف جنيه.

- الصيدلة برنامج الصيدلة الإكلينيكية: 95 ألف جنيه.

- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 40 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه.

- الهندسة: 60 ألف جنيه.

- الفنون التطبيقية: 40 ألف جنيه.

- الاقتصاد قسم العربي: 30 ألف جنيه.

- التربية عربي وإنجليزي وحاسب آلي: 25 ألف جنيه.

- السياحة والفنادق: 20 ألف جنيه.

- التمريض: 25 ألف جنيه.

- نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 35 أللف جنيه.

- اللغات والترجمة قسم الإنجليزي: 30 ألف جنيه.

- الاقتصاد قسم إنجليزي: 40 ألف جنيه.

- الإعلام وفنون الاتصال: 35 ألف جنيه.

- التربية رياض أطفال وخاصة علم النفس: 20 ألف جنيه.

الحدود الدنيا للتقدم بكليات جامعة 6 اكتوبر 2022-2023

- طب الأسنان 80%

- الطب 82%

- الطب البيطري 70%

- العلاج الطبيعي 78%

- الهندسة 68%

- التمريض 55%

-الإعلام 55%

- السياحة والفنادق 55%

- الصيدلة 74%

- الحاسبات 62%

- الإدارة والاقتصاد 55%

- الفنون والفنون التطبيقية 55%

- الآداب 55%

- التربية 55%

- العلوم الصحية التطبيقية 55%

- الآثار 55%

- اللغات والترجمة 55%