النطق بالحكم على متهمين اثنين في قضية «خلية استهداف الكنائس» بعد قليل

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، اليوم السبت، جلسة إعادة محاكمة 2 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية استهداف الكنائس».

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، لجلسة اليوم السبت، للنطق بالحكم.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، ووائل عمران.

الانضمام لجماعة إرهابية

وبعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين وجهت لهم العديد من الاتهامات، كان من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين والدستور، فضلا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

استباحة أموال ودماء المسيحيين

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أيضًا، تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتولوا قيادتها، وكان هدفهم الخروج على الحاكم وتكفيره، والاعتداء على مؤسسات الدولة، فضلا عن استباحة أموال وممتلكات ودماء المسيحيين، واستهداف المنشآت العامة، لإسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المواطنين والمجتمع للخطر.

وفي تحقيقات النيابة العامة، جاء في الأوراق أن الإرهاب كان من ضمن الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك، فضلا عن حيازتهم أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وتصنيع مفرقعات والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية انتحارية ورصد منشآت عامة وحيوية.