حمزة نصر: حفل الفنان تامر حسني الأنجح والأقوى خلال العام الحالي في السعودية

أكد حمزة نصر منظم حفل السعودية للفنان تامر حسني أن الحفل الأنجح والأقوى لهذا العام بالمملكة السعودية حيث إنها الأكثر ازدحاماً والأعلى بيعاً برغم مجيء النجوم الأجانب العالميين إلى السعودية إلا أن العربي الوحيد الذي تكتسح حفلاته أي فنان أجنبي هو النجم المصري تامر حسني.

وتابع «نصر»، أن تامر حسني تم تقديمه ووصفه على مسرح السعودية بأنه حبيب الشعب السعودي، وغنا حسني أشهر أغنياته ولأول مرة ألبوم عشأنجي الجديد وتفاعل معه الحضور وكانوا يرددون بصور مرتفع جداً حتى رد الفنان تامرحسني وقال لهم لحقتوا تحفظوا الأغاني الجديدة امتى، وفي مزحة لطيفة منه دا أنا نَفسي لسه مش حافظها، وأشعل المسرح لأكثر من ساعتين وسط هتاف محبينه وحماسهم المستمر طوال الحفل.