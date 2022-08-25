تامر حسني يشيد بـ«السفيرة عزيزة» لاستضافته مواهب فنية: شكرا لمحطتكم

أشاد الفنان تامر حسني، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «dmc»، لاستضافته مواهب فنية شبابية في مجالات الغناء، العزف والتلحين.

تامر حسني عبر «إنستجرام»: شكرا لكم على كلامكم الرائع

وقال تامر حسني، عبر خاصية الاستوري على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «شكرا لكم على كلامكم الرائع وشكرا لمحطتكم المحترمة عشان استضافتوا موهبة عظيمة تستحق كل الدعم، شكرا للمهندس والفنان المحترم مودي منير».

وقال المهندس مودي منير، مهندس صوت استديو تامر حسني، إن الفنان يهتم بالمواهب الفنية المعروضة في برنامج السفيرة عزيزة مضيفا: «تامر حسني دايما بيدور على مواهب جديدة واتفرج على فيديو للشابة رانيا وعجبه أدائها الفني جدا وقرر يكون في تعاون معاها وتطلع معاه على المسرح».

مهندس صوت استديو تامر حسني: الفنان يوفر فرص للجيل الجديد

وأوضح «منير»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، أن الفنان تامر حسني مهتم بتوفير الفرص للجيل الجديد من المواهب الفنية من خلال إتاحة الفرصة للتسجيل في الاستديو الخاص به، لافتا إلى أنه على مدار السنوات الماضية ساعد في توفير الفرصة للعديد من الشعراء والفنانين المطربين.