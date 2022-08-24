تامر حسني يشيد بمطربة شابة ويدعوها للغناء معه

حكت المطربة الشابة رانيا حسني، عن موقف مع المطرب تامر حسني، موضحة أنها غنت أغنية له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فأعجبته ودعاها للغناء معه، موضحة: «الأغنية عجبتني أوي وتامر حسني إحساسه عالي، بيخلي أي حد يحاول يغني أغنيته، وأغنية وأنت بعيد دي من كلمات الشاعر تامر حسين، ومن ألحان تامر علي، وفعلًا غنيتها ونزلتها على إنستجرام وفيسبوك».

تعليق تامر حسني

وأضافت «حسني» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية الشابة رضوى حسن، أنها «منشنت» الفنان تامر حسني في تعليق لها عند تحميل أغنيته التي غنتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها وجدت إحدى صديقاتها ترسل لها رسالة أنها تتمنى لها كل خير، متابعة: «تامر حسني لاقيته كاتب إنه مستنيني الحفلة الجاية يغني معايا، وقالي إنتي كمان اسمك رانيا حسني».

هواية وعمل

وذكرت المطربة الشابة أنها تهوى الغناء والعزف منذ فترة وعملت مدرسة موسيقى، ومسؤولة نشاط فني في جامعة الدلتا ولديها ستديو خاص حاليا، وتقدم كورسات تدريبية للراغبين في تعلم البيانو.

كلمات أغنية تامر حسني

وحرصت المطربة الشابة على غناء أغنية تامر حسني على الهواء مباشرة التي تقول كلماتها: «يا حبيبي ليه مشيت وسبتني للذكريات، كنت خايف من الفراق وافتكرت إني اتنسيت، وقت صعب ما يتحكيش زي أي حد مات، من عذاب لاشتياق والكلام زي السكات، وأنت بعيد وأنت بعيد، قلبي اتوجع وتعبت».